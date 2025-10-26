タレントの東原亜希（42）が26日、自身のインスタグラムを更新。女優の藤原紀香（54）、モデルの畑野ひろ子（49）、西山茉希（39）とのフォーショットを投稿した。「みんなに会うとホッとする、ホームとは本当にこのこと」とつづり、3人との写真をアップ。4人の共通点はフジテレビ格闘ビジュアルクイーン（SRS）を務めていたメンバーで、藤原が初代、畑野が2代目、東原が4代目、西山が5代目だった。「ひろちゃんとマキと、紀