「第5回スポニチポーカートーナメント」（スポニチ主催、ボートレース江戸川協賛）のスペシャルトーナメントが26日、ボートレース江戸川で行われ、のべ328人が参加した。グラビアアイドルの谷碧（27）、山田あい（22）、高月りな（19）が参加。地元・江戸川区出身の山田は序盤のリードを守れず午前中で敗退したが「悔しいです。ポーカー歴は半年くらい。ボートレース場でのポーカーは初めてだったが、外の景色が見られたし