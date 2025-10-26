◇明治安田J1リーグ第35節新潟2―2神戸（2025年10月26日デンカS）史上2クラブ目のリーグ3連覇が大きく霞んだ。神戸は2点リードを守れずに、J2降格が決定した新潟に痛恨ドロー。残り3試合で、首位・鹿島との勝ち点5差は変わらなかった。「僕らには積み重ねてきたものがある。メンタル面も含めてブレずにやっていくことが大事」。前半48分にCKの流れから先制点を奪い、後半7分にはPKで追加点を奪ったFW大迫勇也は連覇