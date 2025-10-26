九州大の中野知香助教科学技術振興機構（JST）は26日、優れた若手女性研究者に贈る本年度の「輝く女性研究者賞（ジュンアシダ賞）」を、九州大の中野知香助教（36）に贈ると発表した。東京や東南アジアで海洋プラスチック汚染の調査を推進、海水中の微小プラを分析する手法の国際規格づくりにも貢献した。中野さんは「私にとって遠い存在だった賞。本当にいいのかな」と驚き、喜んだ。賞は2019年度に始まり、7回目。機関を