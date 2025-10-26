ロックバンド、GLAYのTERU（54）が26日、インスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて、自身が命名した馬、コントレイル産駒テルヒコウ（牡、矢作）の馬券を投稿した。TERUは「購入してきました」とテルヒコウの名が記された馬券を写真で投稿。続けての投稿で8枚の馬券を投稿し「外れたら配ろうと思ってたから…おいくら万円儲けたんだろう?」とコメントした。同日、京都5Rでテルヒコウはデビュー勝ちを飾った。マイペースで