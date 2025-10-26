２０２２年北京五輪のスピードスケート女子で１０００メートルの金を含む４個のメダルを手にした高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、自身の現在地を冷静に分析した。２６日に行われた全日本距離別選手権（長野・エムウェーブ）の１５００メートルでは「ｔｅａｍＧＯＬＤ」でともに練習を重ねる佐藤綾乃（ＡＮＡ）と同走。前半から積極的に攻め、後半は失速する場面もあったが、１分５５秒８８で１０連覇を果たした。ただ