国際政治学者の舛添要一氏が２６日、「ＡＢＥＭＡ的ニュースショー」（ＡＢＥＭＡ）に出演した。番組では女性初の財務大臣に就任した片山さつき氏を特集。片山氏の人柄を問われた元衆院議員の宮崎謙介氏は「派閥も一緒でしたので、ご指導いただきました。すごい方ですよ。完璧な発言をする。網羅的に隅から隅まできっちり発言されるので、２番目に手を挙げる方が挙げにくくなるみたいな空気の方」と評した。選挙に関しても「