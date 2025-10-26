2025年3月末にNHKを退局し、フリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が10月22日、自身のインスタグラムを更新。32歳の誕生日を報告した。「いろんなピースで笑」中川さんは、「32歳」と誕生日を迎えたことを報告し、4パターンのピースをするソロショットを投稿。「とってもハッピーということでいろんなピースで笑」とコメントを添えていた。また、「みなさま、いつも本当にありがとうございます！」といい、「感謝の気持