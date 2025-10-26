■これまでのあらすじ結婚を報告するため帰省した凛。ところが、離婚した父と海外赴任の話をした途端、母は態度を一変させた。落ち込む凛を気遣う彼は、凛と共に渡米したいと願うが、その理由は単なる寂しさではなかった。実は凛には、かつて海外で暮らすという夢があり、奨学金と祖母の援助で叶いかけていた。しかし祖母の病をきっかけに、泣き崩れる母を支えるため留学を諦めた過去がある。叔母に「諦めていいの？」と問われ心が