「一緒にやらない？」義母が“信者”に豹変！身内からの、善意を装った“お願い”。断りづらいし、無下にすると角が立つ…。 今回ご紹介するのは、ネットワークビジネスにハマってしまった義母が、良かれと思って嫁をグイグイ勧誘してくるお話。「あなたのため」という言葉を盾に、じわじわと距離を詰めてくる義母のやり方に、多くの読者から共感と恐怖の声が寄せられています。 義母の“謎の健康食品”勧誘はエスカレートしてい