テレビ朝日の荒井理咲子アナウンサーが２６日までに自身のＳＮＳを更新し、ジャケット姿を公開した。インスタグラムで「日曜日のグッド！モーニング今朝もありがとうございましたジャケット好きにはたまらないスタイリングでした」とつづり、グレーのジャケットに白のパンツを合わせたスタイルを披露した。この投稿にファンからは「今日も萌える笑顔いいね〜」「今日も凄く魅力的で素敵」「キラキラも綺麗だね」「ジャケ