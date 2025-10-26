◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３５節新潟―神戸（２５日・デンカＳ）神戸は終了間際の失点でＪ２降格が決まった新潟に２―２と引き分け、２６日に京都と引き分けた首位鹿島との勝ち点差を縮めることができなかった。残り３試合で鹿島との勝ち点差は５となった。神戸は前半アディショナルタイム、ＣＫの折り返しをゴール前で元日本代表ＦＷ大迫勇也が頭で押し込んで先制。さらに後半立ち上がり、大迫のスルーパスからＭＦ宮代大聖