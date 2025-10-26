俳優・藤岡弘、の次女でモデル・女優の天翔天音が２６日までに自身のＳＮＳを更新。プライベートショットを披露した。インスタグラムに黒猫の絵文字などを添えて写真をアップ。美脚が際立つ、ブラックコーデのショットを公開した。この投稿にファンからは「色白だから黒もお似合いです」「天音ちゃんかわいい」「ブラックコーデかっこよすぎます」「可愛い過ぎる」「かっこよすぎる...」「素敵なコーデ」「スタイルいいです