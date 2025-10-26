滋賀県彦根市で、3人が乗った軽自動車が電柱にぶつかり、10代の女性2人が死亡しました。【映像】大破した車（別カット）26日午前6時50分ごろ、彦根市の市道で走行中の軽自動車が反対車線側の電柱と衝突し大破しました。軽自動車には3人が乗っていて、米原市の高校生丸本梨音奈さん（18）と米原市の大学生森柚花さん（19）が死亡しました。運転していた彦根市の会社員の男性（20）は、肋骨を骨折する重傷です。現場は見通し