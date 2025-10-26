俳優伊藤英明（50）が26日、東京・台東区のバンダイ本社で、ドラゴンボールスーパーダイバーズ「超周年BUPPAフェス」に出席した。ドラゴンボールスーパーダイバーズは「ドラゴンボールの世界に飛び込め！」をテーマに、同作の世界観への没入感とバトルの臨場感を極限まで高めたデジタルカードゲームで、稼働1周年を迎えた。同ゲーム大ファンの伊藤は、「多い時には週9日プレーしている」と“限界突破”ぶりを明かした。「もう1周年