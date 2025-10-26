本日10月26日（日）日本テレビにて放送した「24時間テレビ48 アフターストーリー 募金のその後」にて、「24時間テレビ48」の寄付金総額（2025年6月1日〜2025年9月30日集計数字・最終発表は2026年7月初旬予定）を発表しました。集計の結果、一般募金（福祉支援・環境保護活動支援・自然災害復興支援）として10億3,844万8,504円、目的別募金 マラソン子ども支援募金として7億9,186万1,759円、目的別募金 能登復興支援募金として 7,31