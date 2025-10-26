ブンデスリーガ第７節、日本代表MF鈴木唯人が所属するフライブルクは堂安律がプレーするフランクフルトをホームに迎えた。１−２と１点を追う終盤にMFヴィンツェンツォ・グリフォのFK弾で追いついたフライブルクは、終了間際にDFマティアス・ギンターが決定機を迎えるが、ポストを直撃。２−２の引き分けに終わった。ギンターは試合後、「失点をプレゼントしてしまったけど、それ以外はいいゲーム。後半はほとんどチャンスを与