10月25日配信の『ABEMAエンタメ』に出演した林家ペーが、妻・パー子に認知症の兆候が見られることを明かして話題となっている。9月19日の自宅マンションの火事から1カ月。夫婦はその近くに新しい一軒家を借りて新生活をスタートさせているが、新たな問題に直面しているようだ。「ペーさんはパー子さんについて医師からの診断は受けていないものの、パー子さんに認知症の兆候が見られると告白。理由として、火事の後、パー子さ