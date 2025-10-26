元NMB48でタレントの渋谷凪咲（29）が26日、自身のインスタグラムを更新。“戦友”との貴重な2ショットを披露した。渋谷は「だーいすきな彩さん」とし同じくNMB48で活躍した、シンガーソングライター・山本彩との2ショットを披露。サラダボウルを手に顔を寄せ合い笑顔を見せた。「2人でおっきいサラダをもりもり食べて、話ももりもりしました」とし「知る人ぞ知る、さやかさんのお笑い愛には頭が上がりません笑」とつづった