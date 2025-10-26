格闘家・秋山成勲（50）の妻でモデルのSHIHO（49）が26日、自身のインスタグラムを更新。14歳の誕生日を迎えた長女・サランちゃんを囲んだ家族3ショットを公開した。【写真】秋山成勲＆SHIHO、14歳迎えた長女と家族3ショット※3枚目「あっという間に14歳のお誕生日」とつづり、家族でお祝いする様子を披露。バースデーケーキや「14」の形をした大きな風船などの装飾に囲まれ、笑顔を浮かべるサランちゃんが写し出されている