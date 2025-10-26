通算25アンダーで優勝し、トロフィーを手に笑顔の佐久間朱莉＝マスターズGC延田グループ・マスターズGCレディース最終日（26日・兵庫県マスターズGC＝6562ヤード、パー72）年間ポイントランキングトップの佐久間朱莉が6バーディー、1ボギーの67で回り、通算25アンダー、263で今季、通算ともツアー4勝目を挙げた。初日から首位を守る完全優勝で、2位との11打差はツアー歴代2位タイ。賞金3600万円を獲得した。65で回った阿部未悠