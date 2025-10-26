俳優の伊藤英明（５０）が２６日、都内で行われた「ドラゴンボールスーパーダイバーズ『超周年ＢＵＰＰＡフェス』」に出席した。同イベントは、デジタルカードゲーム「ドラゴンボールスーパーダイバーズ」の稼働１周年を記念したもの。ゲストとして登場した伊藤は「多い時は週９日やってます」とファンっぷりをアピール。自身が実際にゲーム内で使っているデッキなどを紹介し「もう１周年なんですね。どんどん面白くなってい