赤ちゃんに遊んでもらう子猫の姿が可愛すぎると話題です。動画には「可愛いが渋滞してる」「癒しをありがとう」等のコメントが寄せられ7.6万回以上再生されているようです。 【動画：赤ちゃんが『赤ちゃん猫』の前で猫じゃらしを使った結果…】 赤ちゃんに遊ばれる赤ちゃん TikTokアカウント「_yuzu925_」に投稿されたのは、人間の赤ちゃんに遊んでもらう子猫の姿です。猫ちゃん2匹と小さなお子さんがいるというお宅、赤ちゃん