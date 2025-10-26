今日26日夜から明日27日明け方にかけては全道的に雨で、道南方面や道央を中心に局地的な大雨のおそれがあります。27日日中も道北や道央などでは雨が降りやすく、夜には峠や山間部から雪に変わるでしょう。28日火曜日から29日水曜日は道北の内陸を中心に平地でも積雪状態となる見込みです。標高の高い峠では大雪や吹雪のおそれもあるため、交通障害に注意して下さい。明日27日明け方までは道内雨で、局地的に激しく降るおそれ今日26