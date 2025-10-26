1989年から全日本レスリング選手権大会4連覇、1992年にバルセロナ五輪フリースタイル100kg級出場と、鳴り物入りで新日本プロレスに入門した中西学さん（58）。レスリングのエリートコースを歩んできたと思いきや、中西さんは中学生まではレスリング未経験だった。中学時代、通信簿に最低評価である「1」がズラリと並んだ問題児が、新日本プロレスのIWGPヘビー級王者へと成り上がるまでの半生を語った。【前後編の後編。前編を読