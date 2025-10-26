俳優の伊藤英明（50）が26日、都内で開かれたデジタルカードゲーム『ドラゴンボールスーパーダイバーズ』の超周年BUPPAフェスにゲスト参加。「“週9回”やっています」とおどけながら同ゲームに熱中していることを明かし、“ドラゴンボール愛”を爆発させた。【写真】ニヤケが止まらず…所有するカードを手に撮影に応じる伊藤英明伊藤は自身が使っているデッキを持ってイベントに登壇。1周年を記念した新カードが発表されると