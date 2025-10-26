26日午後3時54分ごろ、奈良県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は奈良県で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、奈良県の吉野町です。【各地の震度詳細】■震度2□奈良県吉野町■震度1□奈良県桜井市宇陀市高取町天川村奈良川上村東吉野村気