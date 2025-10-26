俳優の伊藤英明（50）が26日、都内で開かれたデジタルカードゲーム『ドラゴンボールスーパーダイバーズ』の超周年BUPPAフェスにゲスト参加。同ゲームに熱中していることを明かし、「お気に入りは人造人間17号と18号」と話した。【写真】悟空がカワイイ！愛用するトートバッグを披露する伊藤英明伊藤は自身のデッキを持って登壇。フリーザや孫悟空など強力なカードを見せると、事前応募で当選した小学生ら観覧者から「ガチ勢す