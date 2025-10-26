国内最高峰の女子テニス大会『東レ パン パシフィック オープンテニストーナメント 2025』（10月18日〜26日、有明テニスの森公園）の女子シングルス決勝が26日に行われ、世界ランク13位のベリンダ・ベンチッチ（スイス）がリンダ・ノスコバ（チェコ）を6−2、6−3のストレートで下し、念願の大会初優勝を果たした。【写真】カッコイイ！華麗なスマッシュを打つ大坂なおみベンチッチは今大会、7年ぶり6度目の出場。2015年の準優