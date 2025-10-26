ASEAN関連の首脳会合に出席するためマレーシアを訪問中の高市総理は26日、フィリピンのマルコス大統領と会談し、経済や安全保障について意見を交わしました。高市総理にとって就任後初めての対面での首脳会談となりましたが、高市総理は「とても良い会談だった」と話しています。高市総理「(Q:会談の結果いかがでしたか?)とても良い会談だったと思います」高市総理とフィリピンのマルコス大統領の会談はおよそ20分間おこなわれまし