「復刻カラー電車」が運行開始長崎電気軌道が、2025年10月23日から「復刻カラー電車」を運行しています。【写真】通常デザインの202号車長崎市内で路面電車を運行する同社は、設立翌年の1915（大正4）年11月16日に最初の区間である病院下〜築町間（現・大学病院〜新地中華街間）を開業しました。「復刻カラー電車」は、この開業から110周年を記念するものです。1950（昭和25）年製造の202号車で、昭和25年頃から昭和30年代後半