「大変！子供がいるわ！」アメリカ・フロリダ州で8月、バスの運転手が目にしたのは、道路の真ん中を1人で歩く幼い男の子だった。何が起きていたのか…。迷子の男の子…母親と20分後に再会道路の真ん中を1人で歩く幼い男の子。「大変！子供がいるわ！」その様子を目撃したバスの運転手は、バスを急停止させ、乗客にひと声かけてから外に飛び出した。「おいで！」と声をかけ、男の子を無事に保護した運転手は、乗客の理解を得て警察