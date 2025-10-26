25日夕方、秋田市下北手桜の県道で車がクマに衝突しました。運転していた女性にけがはありませんでした。秋田東警察署の調べによりますと25日午後5時20分ごろ、秋田市下北手桜字新桜谷地の県道を河辺方向から広表方向に走っていた普通乗用車が、左側から飛び出してきたクマ1頭と衝突しました。運転していた秋田市の30代の女性にけがはありませんでした。衝突したクマは体長が約50センチだったということです。