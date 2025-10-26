25日夕方、秋田市下新城笠岡の民家でクマがカキを食べているのが目撃されました。秋田臨港警察署の調べによりますと25日午後5時0分ごろ、秋田市下新城笠岡字笠岡の民家の敷地内にあるカキの木の下でカキを食べているクマ3頭を、この家の40代の男性が目撃しました。クマは、体長が約1.2メートルが1頭とほか2頭は80センチほどだったということです。下新城小学校までは約400メートルの場所で、警察は関係機関に連絡する