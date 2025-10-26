25日朝、大仙市の秋田自動車道で車がクマに衝突しました。運転していた男性にけがはありませんでした。高速道路交通警察隊の調べによりますと25日午前6時15分ごろ、大仙市内小友字塞ノ神の秋田自動車道上り線を走っていた普通乗用車が、道路を横断してきたクマ1頭と衝突しました。運転していた秋田市の男性にけがはありませんでした。衝突したクマは体長が約1メートルだったということです。現場は大曲インターチェン