秋の高校野球四国大会は今日愛媛県で決勝が行われ、高松市の英明高校が徳島県の阿南光高校（あなんひかり・こうこう）を7対2で下して見事優勝。 来年春のセンバツ出場をほぼ確実にしました。センバツ大会の出場校は、来年1月30日に決定する予定です。 