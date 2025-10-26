◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２３日、京都・芝３０００メートル、稍重）クラシック３冠最終戦は１８頭で争われ、２番人気で川田将雅騎手騎乗のエリキング（牡３歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）は直線追い込むも２着に敗れた。川田将雅騎手は、２０１０年ビッグウィーク以来となる同レース２勝目はならなかった。藤田晋オーナーが社長に就いているサッカーＪ１・ＦＣ町田ゼルビアのストライカー、エリキ選手に由来して