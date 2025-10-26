元ＳＫＥ４８でタレントの須田亜香里が衣装ショットを投稿。ショートヘアに黒のスカートを合わせた秋コーデが注目を集めている。須田は２６日に自身のインスタグラムを更新。「髪短いの好評っぽくて嬉しいですロングもショートも色々やったけど、今回のは初挑戦！たくさんレイヤーが入ってて、これはハッシュカットっていう切り方らしいです」とつづり、新しい髪形を披露。上下を黒の服で合わせ、スカートを履き美脚を披露