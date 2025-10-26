米大使館周辺で、通行車両の検問を実施する警察官＝26日午前、東京・赤坂トランプ米大統領の27〜29日の来日を前に、東京都内は厳戒態勢に入った。警視庁は最大約1万8千人態勢で警備に当たり、26日は警戒の様子を報道陣に公開。トランプ氏は昨年7月に屋外で演説中に建物の屋根から銃撃されており、高所からの狙撃を警戒する。単独でテロを計画し実行するローンオフェンダー（LO）による攻撃を防ぐため、不審者への職務質問も強化