リヴァプールに所属するオランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクが、ブレントフォード戦を振り返った。25日、クラブ公式サイトが伝えている。プレミアリーグ第9節が25日に行われ、リヴァプールはブレントフォードと対戦。5分にダンゴ・ワッタラ、45分にケヴィン・シャーデに得点を許すと、45＋5分にミロシュ・ケルケズが1点を返して前半を折り返したものの、60分にはPKからイゴール・チアゴに追加点を決められ、89分にモハメ