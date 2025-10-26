10月26日、京都11Rで行われた第86回菊花賞（3歳オープン・G1・牡牝・芝3000m・1着賞金＝2億円）は、C.ルメール騎乗の1番人気、エネルジコ（牡3・美浦・高柳瑞樹）がクラシック最終戦を制した。勝ちタイムは3分04秒0（稍重）。2着に2番人気のエリキング（牡3・栗東・中内田充正）、3着に13番人気のエキサイトバイオ（牡3・栗東・今野貞一）が入った。【青葉賞】エネルジコが無傷の3連勝でダービーへの権利獲得ルメールの見事な