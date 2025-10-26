【モデルプレス＝2025/10/26】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が10月25日、自身のInstagramを更新。オフショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】指原プロデュース27歳美女、大胆ニットで上目遣い◆大谷映美里、大胆コーデ披露大谷は「今日の私服」とつづり、胸元部分がパックリと開いて素肌がのぞくニットトップスを着用した姿を披露。腰をかがめてのカメラ目線や、エスカレーターを登る姿を