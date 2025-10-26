高市早苗首相が2025年10月25日、自身のXを更新し、ASEAN関連首脳会議の出席に向けマレーシア行きの政府専用機に乗り込む自身の写真を公開した。SNSでは、首相として初の外遊に臨む高市氏と、同行する衆院議員の姿に注目が集まっている。「『世界の真ん中で咲き誇る日本外交』を始動します！」高市氏は「昨日10月24日の深夜には、『ウクライナに関する有志連合オンライン首脳会合』にリモートで出席しました。今は、マレーシアに向