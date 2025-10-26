◇G1・菊花賞（2025年10月26日京都芝3000メートル）クラシック最終戦となる京都競馬場のG1「菊花賞」は1番人気のエネルジコが直線で圧巻の脚を見せG1初制覇を飾った。鞍上のルメールは菊花賞は3年連続の制覇で、通算5勝目を挙げた。勝ちタイムは3分04秒0。2着に2番人気のエリキング、3着に13番人気のエキサイトバイオが入った。スタート直後はやや後方に位置し、しっかりと折り合った。ジョジョに番手を上げていき、4コー