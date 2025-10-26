プロ野球でオリックス、巨人などでプレーした鈴木康平投手が26日、自身のInstagramで現役引退の意向を明かしました。現在31歳の鈴木投手は千葉明徳高、国際武道大、日立製作所とキャリアを進め、2017年のドラフト会議でオリックスに2位指名を受けてプロ入り。オリックスでは「K-鈴木」の登録名で5シーズンプレーし、主に中継ぎとして79試合に登板しました。23年に登録名は「鈴木康平」に変更すると、同年5月にトレードで巨人に移籍