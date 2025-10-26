２６日午前１０時１５分頃、富山県南砺市山本の民家庭で、女性（７５）がクマに襲われた。女性は右腕と右側頭部をかまれ、病院に搬送されたが、命に別条はない。市によると、民家は女性の親戚宅で、柿の実を採っていたという。市や警察が付近の住民に警戒を呼びかけている。