「ワールドシリーズ・第２戦、ブルージェイズ１−５ドジャース」（２５日、トロント）ドジャースの山本由伸投手が４安打１失点８奪三振の圧巻投球。ポストシーズンで２戦連続の完投勝利を成し遂げた。強力打線を寄せつけず、ワールドシリーズの大舞台で歴史的な投球。ＳＮＳではその投球だけでなく、試合後の行動も注目を集めた。山本はグラウンド上のインタビューを終えると、自身が飲んだとみられるペットボトル４本をわ