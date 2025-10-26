世界最大級のピザチェーン、ピザハットが、2025年10月27日（月）から12月中旬までの期間限定で、宅配ピザ史上初となる“ピザ生地から生まれた”クラフトビール「THE PIZZA CRAFT」を発売します。規格外ピザ生地をアップサイクルし、COLD IPAスタイルに仕上げたこの一杯は、ピザとのセット販売も実施。ピザ＋ビールで“新しいピザ体験”をあなたの夜に♪ 規格外生地がビールに変身！注目のアップサイクル