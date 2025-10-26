24日未明、大館市比内町の市道で車がクマに衝突しました。運転していた男性にけがはありませんでした。大館警察署の調べによりますと24日午前3時ごろ、大館市比内町八木橋字五輪台の市道を走っていた車が、左から飛び出してきたクマ1頭と衝突しました。運転していた大館市の男性にけがはありませんでした。クマの体長は約1メートルだったということです。最も近い民家までは約5メートルの場所で、警察が注意を呼びかけ