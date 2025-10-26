鹿角市の果樹園でリンゴ200個が食べられているのが見つかりました。クマによる被害とみられています。鹿角警察署の調べによりますと、鹿角市十和田大湯字上内野の果樹園で鹿角市の70代の女性が果樹園を確認したところ、リンゴ約200個が食べられているのを発見しました。付近にはクマとみられる痕跡があったということです。23日午後3時ごろから24日午前10時ごろまでの間に被害にあったとみられています。